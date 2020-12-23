14 досягнень, які 2020 року ввійшли до Книги рекордів України, частина 1

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До Списку-2020 ввійшли: 660 різдвяних зірок в Івано-Франківську, 468 учасників свята Маланки в Вашківцях, 11529 учасників спільного читання поезії Шевченка на Луганщині, 101-й експрес тренінг у Слов'янську, 190 картин, написаних у зоні ООС, державний прапор з 200 кольорових димів у Запоріжжі, 100 тисяч висаджених дерев на Київщині, тисяча великодніх пасок, спечена 12-річною киянкою, найбільший віртуальний хор, що об'єднав українців з Італії, Польщі, Англії, Росії та України, 16-годинна мотивуюча акція від IT-фахівчинь до Міжнародного дня дівчат, Всеукраїнська олімпіада з арифметики, акція "Життя без алергії", рекорд у становій тязі однією рукою та 760 підйомів переворотом.

За матеріалами Книги рекордів України