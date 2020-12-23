В Україні почала роботу національна соціальна сервісна служба

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики України.

“Сьогодні на засіданні уряду прийнято розпорядження щодо початку виконання Національною соціальною сервісною службою України своїх повноважень і функцій з реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей, а також здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей”, - ідеться в повідомленні.

Зокрема у Мінсоцполітики інформують про проведення необхідних організаційних заходів, пов’язаних з її утворенням, а саме - державна реєстрація, затвердження положення та структури, штатного розпису апарату, кошторису, а також заповнення 30% вакансій.

Читайте також: Уряд ліквідував Державну соціальну службу

Як повідомлялося, на засіданні 26 серпня 2020 року Кабінет Міністрів утворив Національну соціальну сервісну службу України як центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, захисту прав дітей, здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей, реорганізувавши Державну соціальну службу шляхом перетворення.

Із 1 січня 2021 року передбачається утворення територіальних органів Нацсоцслужби на регіональному та субрегіональному рівнях.