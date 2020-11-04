Уряд ліквідував Державну соціальну службу

Кабінет Міністрів ліквідував Державну соціальну службу, врегулювавши таким чином механізм утворення Національної соціальної сервісної служби України.

Відповідний проєкт постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020 р. № 783» ухвалено на засіданні уряду в середу, 4 листопада, без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У пояснювальній записці до проєкту постанови зазначається, що документом передбачається врегулювання питання щодо зміни механізму утворення Національної соціальної сервісної служби України, а саме - шляхом ліквідації Державної соціальної служби України.

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Як повідомлялося, на засіданні 26 серпня 2020 року Кабінет Міністрів утворив Національну соціальну сервісну службу України як центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, захисту прав дітей, здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей, реорганізувавши Державну соціальну службу шляхом перетворення.

Із 1 січня 2021 року передбачається утворення територіальних органів Нацсоцслужби на регіональному та субрегіональному рівнях.