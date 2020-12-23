Уряд підтримав законопроєкт про підвищення пенсій чорнобильцям

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення з техніко-юридичними правками без обговорення ухвалено на засіданні уряду в середу, 23 грудня.

Зокрема, на засіданні Кабінету Міністрів міністр соціальної політики Марина Лазебна звернулася до членів уряду з проханням ухвалити рішення з техніко-юридичними правками в частині заміни дати чинності проєкту акта на 1 січня 2022 року. У проєкті закону вказувалася дата набуття чинності - 1 липня 2021 рік.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що проєктом акта передбачено урегулювання питання забезпечення права на отримання державної пенсії, обчисленої з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, для всіх учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, осіб, які брати безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі одного з українських телеканалів повідомила, що Міністерство соціальної політики подало до уряду законопроєкт, який дозволить проіндексувати пенсійні виплати військовослужбовцям, чорнобильцям та низці інших категорій громадян.