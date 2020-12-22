Антибіотики наступного року відпускатимуть за е-рецептом - МОЗ
Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
“Ми вважаємо, що всі антибіотики повинні продаватися за електронним рецептом. Ми розробляємо зараз модуль, плануємо, що з 1 квітня він почне працювати спочатку з інсулінами, препаратами для імуносупресії та нарковмісними препаратами. Наступним кроком уже будуть антибіотики, які продаватимуться виключно за електронним рецептом”,- сказав Степанов.
Також він повідомив, що МОЗ посилює контроль в умовах діючої нормативно-правової бази щодо виписки рецептів, відпуску ліків в аптеках. Зокрема, наприклад, ті рецепти, які нині існують у паперовому вигляді, повинні зберігатися в аптечному закладі протягом року, щоб Держлікслужба в будь-який час могла здійснити перевірку щодо відпуску ліків, у тому числі антибіотиків.