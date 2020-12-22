Антибіотики наступного року відпускатимуть за е-рецептом - МОЗ

З наступного року деякі ліки, в тому числі антибіотики, будуть відпускатися за електронним рецептом.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Ми вважаємо, що всі антибіотики повинні продаватися за електронним рецептом. Ми розробляємо зараз модуль, плануємо, що з 1 квітня він почне працювати спочатку з інсулінами, препаратами для імуносупресії та нарковмісними препаратами. Наступним кроком уже будуть антибіотики, які продаватимуться виключно за електронним рецептом”,- сказав Степанов.

Також він повідомив, що МОЗ посилює контроль в умовах діючої нормативно-правової бази щодо виписки рецептів, відпуску ліків в аптеках. Зокрема, наприклад, ті рецепти, які нині існують у паперовому вигляді, повинні зберігатися в аптечному закладі протягом року, щоб Держлікслужба в будь-який час могла здійснити перевірку щодо відпуску ліків, у тому числі антибіотиків.