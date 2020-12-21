Цього тижня МОЗ очікує поставку в Україну 1,5 мільйона швидких COVID-тестів

Цього тижня очікується поставка в Україну 1,5 млн тестів на антиген до COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Ми тільки розпочали це тестування. Ці тести 23 грудня ДП «Медичні закупівлі» очікує поставку 1,5 млн. Ці тести одразу будуть розподілені серед сімейних лікарів. Ми змінили алгоритми по тестуванню, ми розширюємо перелік людей, які можуть тестуватися, бо багато є повідомлень в пресі, в соціальних мережах, що у нас зменшення кількості захворілих осіб пов’язано нібито зі зменшенням кількості тестувань», - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що тестування експрес-тестами на антиген до COVID-19 вже проводиться в Україні протягом останніх 10 днів Так, за минулий тиждень таких тестувань було зроблено 6 355, з них позитивними виявилося 1 063 дослідження.

Також за тиждень було зроблено 250 417 тестувань методом ПЛР, поінформував Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 21 грудня лабораторно підтверджено 970 993 випадки COVID-19, з них за добу – 6 545.

У жовтні Степанов прогнозував, що наприкінці року кількість тестувань на виявлення COVID-19 сягне 75 тисяч на добу.