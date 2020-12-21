Прикордонники цьогоріч затримали понад 900 нелегалів

У 2020 році прикордонники затримали понад 900 незаконних мігрантів, майже 4800 потенційних нелегалів не пустили в Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Загалом з об’єктивних причин з початку року прикордонники не пропустили в Україну 12 тис. іноземців (торік - 21 тис.). З них майже 4800 - потенційні нелегальні мігранти (минулого року їх було удвічі більше).

Найбільше нелегалів виявили у пунктах пропуску для авіасполучення (понад 2700 осіб) та на кордоні з Росією (більш як 1100).

За незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону з початку року прикордонники затримали понад 900 нелегалів (за аналогічний період 2019 року – майже 1300). Найбільше - на кордоні з Польщею та Словаччиною.

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Також прикордонники у взаємодії з іншими правоохоронними органами виявили 7,7 тис. іноземців, які порушили правила перебування на території України.

Як повідомлялось, у зв’язку з карантинними обмеженнями цього року суттєво зменшився пасажиропотік на українському кордоні, а з ним і кількість незаконних мігрантів.

Якщо за 11 місяців 2019 року кордон України на в’їзд та виїзд перетнули 94,3 млн осіб, то за аналогічний період цього року - 31 млн осіб.