Зеленський привітав адвокатів з професійним святом

Президент Володимир Зеленський привітав адвокатів України з професійним святом.

Як передає Укрінформ, вітання глави держави опубліковано на його сайті.

Зеленський наголосив, що утвердження України як правової, демократичної держави неможливе без важливої складової правосуддя – незалежної, ефективної та сильної адвокатури.

«Вірю, що ваша принциповість, відданість ідеалам справедливості, гуманізм, моральність та сила переконання сприятимуть підвищенню авторитету адвокатури та зміцненню держави», - зазначив він.

Президент закликав адвокатів дбати про честь і гідність обраної професії, бути вільними й наполегливими, дотримуватися визнаних світових стандартів та етичних норм.

Як повідомлялося, в Україні щороку 19 грудня відзначається День адвокатури. Свято встановлено згідно з указом Президента України від 2 грудня 2002 року № 1121/2002 «враховуючи важливу роль адвокатури в розбудові правової держави, захисті конституційних прав і свобод громадян, велике громадське значення цієї правозахисної інституції в Україні».