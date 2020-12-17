У Антоненка - підозра на коронавірус, суд розглядає зміну запобіжного заходу

Шевченківський районний суд Києва на засіданні 17 грудня розглядає клопотання захисту Андрія Антоненка, фігуранта справи про вбивство Павла Шеремета, про зміну йому запобіжного заходу через погіршення стану здоров'я та підозру на COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, суд ухвалив рішення про розгляд клопотання, порадившись на місці.

Захист Антоненка заявив суду клопотання щодо зміни запобіжного заходу у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Сторона захисту наголосила, що в одного з адвокатів Антоненка є підтверджений діагноз COVID-19, інший адвокат наразі перебуває на самоізоляції і очікує результати тесту. Адвокат Антоненка зауважив, що окрім хронічних захворювань, його підзахисний також має ризики захворіти на коронавірус.

Суд також допитав як свідка медика, який надав свідчення стосовно здоров'я Антоненка. Лікар наголосив, що стан Антоненка може погіршитися.

Антоненко дав дозвіл на розголошення інформації про стан його здоров'я і попросив задовольнити клопотання захисту.

Сторона обвинувачення заявила, що в СІЗО є медична частина, яка може надати допомогу, і що немає підстав задовольняти клопотання.

Як повідомлялося, судові засідання у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета у листопаді не проходили, бо захворіла головуюча суддя у справі Оксана Голуб.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн 11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.

25 серпня Шевченківський районний суд обрав усім обвинуваченим у цій справі запобіжні заходи: Антоненку - тримання під вартою, Кузьменко - цілодобовий домашній арешт, але без електронного браслета, Дугарь - заставу у розмірі 168 тис. 160 грн.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справі.

21 жовтня Шевченківський районний суд залишив Антоненка під вартою, Кузьменко – під цілодобовим домашнім арештом, продовжив строк дії обов’язків Яні Дугарь і всім - по 19 грудня включно.

10 грудня суд продовжив запобіжні заходи усім обвинуваченим до 7 лютого.