Директор біржі «наварив» мільйони на афері з чотирма банками - ДБР

Слідчі оголосили підозру генеральному директору торгової біржі у зловживанні повноваженнями, які спричинили 24 млн грн збитків чотирьом банкам через несплату гарантійного внесу учасником торгів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гендиректор протиправно допустив суб’єкта господарювання до участі в торгах із продажу пулу активів чотирьох неплатоспроможних банків, які керуються уповноваженими особами ФГВФО на ліквідацію, без внесення ним обов’язкового гарантійного внеску в сумі 24 млн грн.

Внаслідок узгоджених дій учасників торгів ціну лоту було зменшено вдвічі.

Так, 22 листопада 2019 року вказаний суб'єкт господарювання став переможцем торгів, оскільки запропонував найбільшу ціну за пул активів, а саме 304 млн грн.

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Проте він порушив умови проведення аукціону, відмовившись від придбання лотів, а право на придбання активів перейшло учаснику аукціону, який запропонував наступну за величиною ставку - 150,5 млн грн, поінформували в ДБР.

Зазначається, що через порушення з боку суб’єкта господарювання сума гарантійного внеску мала бути перерахована вказаним банкам. Однак кошти не надійшли на рахунки, оскільки внесок не був сплачений, що завдало їм 24 млн грн збитків.

Гендиректору торгової біржі повідомлено про підозру / Фото: ДБР

У межах вказаного кримінального провадження слідчими проведено 7 санкціонованих обшуків, здобуто додаткові докази у провадженні.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Санкція інкримінованої статті ст. 364-1 ч. 2 Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді штрафу від 4000 до 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк від 3 до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.