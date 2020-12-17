Прокуратура назвала причину смерті українця в Польщі

Польська прокуратура попередньо виключає участь третіх осіб у смерті 47-річного українця, тіло якого виявлено поряд зі згорілим автомобілем у неділю, 13 грудня, у місті Нови Томисль Великопольського воєводства на заході РП.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив речник Окружної прокуратури в Познані Лукаш Вавжиняк.

“Було проведено розтин тіла, огляд місця події й попередня оцінка слідчих виключає участь третіх осіб”,- повідомив Вавжиняк.

За його словами, слідство вважає, що це був нещасний випадок.

“Основною версією є виникнення пожежі в автомобілі”,- зазначив прокурор. Він додав, що слідство встановило: загиблий перед загибеллю курив цигарки в автомобілі, відтак це могло стати причиною пожежі.

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Вавжиняк поінформував, що слідство у цій справі продовжується й остаточні висновки можна буде зробити після проведення токсикологічної експертизи й оцінки експерта від пожеж.

Як відомо, у неділю, 13 грудня, в 06:30 поліція міста Нови Томисль отримала інформацію про пожежу в автомобілі на одній з вулиць міста. Біля згорілого автомобіля виявлено труп чоловіка. Як згодом було встановлено, це був 47-річний громадянин України.