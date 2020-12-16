Школярі з Волині першими привітали Зеленського з новорічними святами

Учні 6-го класу школи села Вербка Волинської області першими надіслали Президентові Володимиру Зеленському вітання з прийдешніми святами.

Фото листівок-вітань глава держави опублікував у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"6-Б з Вербки на Волині цьогоріч першим надіслав новорічні привітання. Від них затишно й тепло на душі. Усі побажання взаємні! Я обов’язково завітаю ще!", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, 22 жовтня Президент Володимир Зеленський у рамках робочої поїздки на Волинь оглянув новозбудовану школу у селі Вербка та ремонт дороги Київ-Ковель-Ягодин.