Денісова підписала меморандум з мовним омбудсменом про співпрацю

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова підписала меморандум про співпрацю з уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем.

Як передає Укрінформ, про це вона повідомила у Телеграм-каналі.

«У рамках цього документа домовились консолідувати зусилля та спрямувати їх на захист української мови. Зокрема будемо спільно напрацьовувати методи щодо запобігання порушенню мовних прав громадян України, національних меншин і корінних народів України та забезпечення їхнього права на користування, отримання інформації, а також послуг державною мовою», - повідомила Денісова.

Також, за її словами, передбачено проведення спільних просвітницьких заходів, метою яких буде підвищення правової обізнаності громадян щодо реалізації мовних прав, адже наразі цей низький показник підтверджується малою кількістю звернень громадян.

«Окрім того, дійшли згоди реалізувати пілотний проєкт щодо моніторингу виконання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» у тих регіонах, де присутні мої представники та будуть представники уповноваженого із захисту державної мови», - поінформувала вона.

Читайте також: Кремінь відстоюватиме позиції української мови на радіо і ТБ разом із Нацрадою

Денісова висловила сподівання, що співпраця з Кременем стане ефективним засобом для забезпечення та популяризації української мови, а також дієвим механізмом у сфері захисту прав національних меншин та корінних народів України і державної мовної політики.

Як повідомлялося, 8 грудня Денісова підписала меморандум про взаєморозуміння з Міжнародною організацією праці.