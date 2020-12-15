В Україні розроблять Національну велосипедну стратегію

Міністерство інфраструктури України та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України розпочинають роботу над розробкою Національної стратегії розвитку велотранспорту в Україні.

Про це заявила заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Ірина Ставчук під час пресконференції в Укрінформі 15 грудня.

"Єдиний шлях спонукати все більше людей обирати екологічний транспорт для пересування є сприяння розвитку екологічних видів транспорту на рівні національної і місцевої влади. Саме тому Мінінфраструктури і Міндовкілля в рамках співпраці з проєктом Європейського Союзу в сфері зміни клімату запропонували сфокусуватися на розробці Національної стратегії розвитку велотранспорту в Україні, яка покликана запропонувати напрямки та механізми сприяння розвитку велотранспорту в українських містах. Україна на політичному рівні підтримала цілі Європейського зеленого курсу. Відповідно розробка і реалізація стратегії стане частиною українського внеску як в Європейський зелений курс, так і в Паризьку кліматичну угоду", - зазначила Ставчук.

Вона додала, що розвиток велотранспорту і збільшення частки населення, що обирає такий транспорт, сприятиме покращенню якості повітря в українських містах.

Планується, що концепція установить конкретні цілі та чіткі заходи з розвитку велосипедного транспорту на рівні країни. Це, в свою чергу, дасть сигнал регіональній і місцевій владі про те, що велотранспорт має значення й буде враховуватися у державній політиці та отримає відповідну підтримку. Стратегія сприятиме координації транспортної політики, обміну передовим європейським досвідом, нарощуванню потенціалу місцевої та регіональної влади, співфінансуванню інвестицій у велосипедну інфраструктуру та фінансування пілотних проєктів, досліджень (доказовий підхід у проєктуванні та розробці) та інформаційних кампаній.

Заступниця міністра інфраструктури України Наталія Форсюк зауважила, що велотранспорт є особливо актуальним засобом пересування в умовах пандемії.

"Ми бачимо, що з моменту введення карантину в Україні кількість і велосипедистів і користувачів електросамокатів та інших пристроїв значно збільшилася, тому що людям так простіше пересуватися. Але що треба для того, щоб велосипедисти їхали? Все дуже просто, їм має бути не страшно", - наголосила Форсюк.

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За її словами, Мінінфраструктури та Мінекології розпочинають роботу над концепцією розвитку велотранспорту для того, щоб створити безпечну велосипедну інфраструктуру та зробити її утримання пріоритетом.

"Розробка цієї стратегії для нас є дуже важливою. Ми сподіваємося, що це буде сприяти сталому розвитку міст і зеленої транспортної інфраструктури загалом. І приведе до того, що потрібно більш за все мешканцям наших міст в транспортній сфері. Вони хочуть: зменшення смертності, чисте повітря, менше заторів і, звичайно, зменшення шуму від автомобілів під своїми вікнами", - додала Форсюк.