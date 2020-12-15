В Україні розроблять Національну велосипедну стратегію
Про це заявила заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Ірина Ставчук під час пресконференції в Укрінформі 15 грудня.
"Єдиний шлях спонукати все більше людей обирати екологічний транспорт для пересування є сприяння розвитку екологічних видів транспорту на рівні національної і місцевої влади. Саме тому Мінінфраструктури і Міндовкілля в рамках співпраці з проєктом Європейського Союзу в сфері зміни клімату запропонували сфокусуватися на розробці Національної стратегії розвитку велотранспорту в Україні, яка покликана запропонувати напрямки та механізми сприяння розвитку велотранспорту в українських містах. Україна на політичному рівні підтримала цілі Європейського зеленого курсу. Відповідно розробка і реалізація стратегії стане частиною українського внеску як в Європейський зелений курс, так і в Паризьку кліматичну угоду", - зазначила Ставчук.
Вона додала, що розвиток велотранспорту і збільшення частки населення, що обирає такий транспорт, сприятиме покращенню якості повітря в українських містах.
Планується, що концепція установить конкретні цілі та чіткі заходи з розвитку велосипедного транспорту на рівні країни. Це, в свою чергу, дасть сигнал регіональній і місцевій владі про те, що велотранспорт має значення й буде враховуватися у державній політиці та отримає відповідну підтримку. Стратегія сприятиме координації транспортної політики, обміну передовим європейським досвідом, нарощуванню потенціалу місцевої та регіональної влади, співфінансуванню інвестицій у велосипедну інфраструктуру та фінансування пілотних проєктів, досліджень (доказовий підхід у проєктуванні та розробці) та інформаційних кампаній.
Заступниця міністра інфраструктури України Наталія Форсюк зауважила, що велотранспорт є особливо актуальним засобом пересування в умовах пандемії.
"Ми бачимо, що з моменту введення карантину в Україні кількість і велосипедистів і користувачів електросамокатів та інших пристроїв значно збільшилася, тому що людям так простіше пересуватися. Але що треба для того, щоб велосипедисти їхали? Все дуже просто, їм має бути не страшно", - наголосила Форсюк.
За її словами, Мінінфраструктури та Мінекології розпочинають роботу над концепцією розвитку велотранспорту для того, щоб створити безпечну велосипедну інфраструктуру та зробити її утримання пріоритетом.
"Розробка цієї стратегії для нас є дуже важливою. Ми сподіваємося, що це буде сприяти сталому розвитку міст і зеленої транспортної інфраструктури загалом. І приведе до того, що потрібно більш за все мешканцям наших міст в транспортній сфері. Вони хочуть: зменшення смертності, чисте повітря, менше заторів і, звичайно, зменшення шуму від автомобілів під своїми вікнами", - додала Форсюк.