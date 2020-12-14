ВАКС арештував керівника порту «Чорноморськ» - застава понад два мільйони

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 2 млн 102 тис грн. в.о. директору ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ»

Як передає Укрінформ, про це інформує у Фейсбуці пресслужба суду.

"Слідча суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до в.о. директора ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн 102 тис. грн. Строк запобіжного заходу – 60 днів з моменту його затримання", - йдеться у повідомленні.

У разі внесення застави, на підозрюваного покладаються процесуальні обов’язки: прибувати за вимогою до слідчого, прокурора та суду, не відлучатися із м. Чорноморськ Одеської області без дозволу слідчого, повідомляти слідчого про зміну свого місця проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування із особами, зазначеними в ухвалі, здати на зберігання до територіального підрозділу Державної міграційної служби свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а також носити електронний засіб контролю .

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Із моменту звільнення з-під варти, у зв’язку з внесенням застави, підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Строк дії обов’язків, покладених на підозрюваного в разі його звільнення з-під варти у зв’язку з внесенням застави, - до 08 лютого 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, 11 грудня детективи НАБУ повідомили в.о.директора ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» та особі-посереднику про підозру в отриманні неправомірної вигоди в розмірі 250 тис. доларів.