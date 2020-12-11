Керівнику порту «Чорноморськ» повідомили про підозру в отриманні $250 тисяч хабаря

Повідомлено про підозру одному з керівників ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» та його спільнику в одержанні 250 тис. доларів США хабаря.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«За погодження прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора детективами НАБУ повідомлено про підозру одному з керівників ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» та його спільнику у одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України)», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, керівник держпідприємства та його посередник висловили пропозицію до представника підприємства-боржника надати неправомірну вигоду у розмірі 250 тис. доларів США за схвалення кредитором в особі порту «Чорноморськ» плану його санації.

Справа про банкрутство цього підприємства наразі розглядається у одному із господарських судів, і схвалення плану санації, за умови затвердження її судом, надало б змогу інвесторові відновити господарську діяльність товариства на території порту.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.