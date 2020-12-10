Керівника порту «Чорноморськ» затримали на хабарі у $250 тисяч

Керівника морського порту "Чорноморськ" викрили в одержанні хабаря у розмірі 250 тисяч доларів та затримали.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, передає Укрінформ.

"Слідство встановило, що керівник державного підприємства вимагав кошти за погодження плану санації збанкрутілої приватної компанії, у комітеті кредиторів якої ДП мало більшість голосів", - зазначають у НАБУ.

За інформацією правоохоронців, зазначена компанія вела перемовини з приватними інвесторами. Однак їх залучення потребувало погодження комітету кредиторів. Тож керівник порту, відчувши серйозність намірів одного з інвесторів, зажадав від нього 250 тис. дол. як плату за «лояльність».

За словами слідчих, посадовець діяв за посередництва представника іншого кредитора приватної компанії, який отримав неправомірну вигоду для подальшої передачі посадовцю ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ».

Посадовця і посередника затримано, вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Фото: НАБУ