Голова Держгеокадастру розповів, як йому пропонували хабар

Голові Держгеокадастру Роману Лещенку пропонували хабар у розмірі 170 тис. дол. за погодження і видання наказів на виділення землі у Хмельницькій області на підставних осіб під програми взаємодії із фермерськими господарствами.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він повідомив під час пресконференції, присвяченій спецоперації правоохоронців, під час якої затримали очільника одного з обласних управлінь відомства.

"За погодження і видачу наказів на виділення землі у Хмельницькій області на підставних осіб під так звані програми взаємодії із фермерськими господарствами", - сказав Лещенко, відповідаючи на запитання, за що призначався хабар.

За словами Лещенка, радник одного з попередніх голів Держгеокадастру представився йому як бенефіціар більшості кампаній, які виграли тендер на проведення національної інвентаризації земель.

"На момент, коли я приступив до виконання обов'язків, ці компанії вже виграли тендер, і фактично як голова Держгеокадастру я перебував заручником, що така інвентаризація саботувалася, оскільки не були обумовлені чіткі строки її виконання. На нарадах я наполягав, що до 21 вересня інвентаризація має бути закінчена. Компанії, які виграли тендери, зобов'язувалися провести інвентаризацію, але ця робота не виконувалася. Голові Держгеокадасту поставили умову, що невиконання плану інвентаризації буде мати негативні наслідки для подальшої роботи, оскільки план інвентаризації затверджений урядом. Я уважно вислуховував умови і пропозиції, що потрібно для цього зробити", - розповів Лещенко.

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За його словами, після озвучення пропозиції вручення хабара він звернувся із відповідною заявою до НАБУ. Після цього правоохоронці розпочали процес документування вчинення злочину.

Як повідомляв Укрінформ, виконувачу обов'язки начальника ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області та його посереднику повідомили про підозру у спробі підкупу голови Держгеокадастру Романа Лещенка.

Правоохоронці 9 грудня викрили підозрюваних «на гарячому» — у момент спроби підкупу керівника Дергеокадастру при переданні йому частини неправомірної вигоди у розмірі 25 тис. дол. За даними слідства, першу частину неправомірної вигоди у розмірі 26,9 тис. дол. голові Держгеокадастру передали ще у листопаді 2020 року.

Передбачалося, що загальна сума неправомірної вигоди, що призначалася за видачу наказів про виділення земельних ділянок підставним особам, становитиме 170 тис. дол.

Слідство вважає, що один із затриманих може бути пов’язаний із компаніями, які надають послуги Держгеокадастру на проведення робіт із державної інвентаризації земель на територіях багатьох областей України у 2020 році. Відтак, не можна виключати, що ця особа може вплинути на зазначені процеси, тому НАБУ та САП вживатимуть усіх необхідних дій, аби запобігти такому впливу.

У НАБУ повідомили, що розпочали слідство у даній справі у вересні 2020 року за заявою голови Держгеокадастру Романа Лещенка щодо пропозиції надання йому неправомірної вигоди.

Раніше Лещенко на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що у спробі його підкупу затримали в.о. керівника ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області. Наразі цю посаду обіймає Юрій Климко.

Лещенко пообіцяв, що невдовзі разом із правоохоронцями розкриє подробиці цієї спецоперації.