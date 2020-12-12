Керівника Держгеокадастру Хмельниччини арештували за спробу підкупу

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід тимчасово виконуючому обов’язки глави ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області, підозрюваному в спробі підкупу голови Держгеокадастру Романа Лещенка.

Про це інформує пресслужба ВАКС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«11 грудня слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та обрала запобіжний захід в.о. начальника головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області у вигляді тримання під вартою строком на 45 днів. Поряд із цим, підозрюваному визначено заставу у розмірі 735 700 гривень», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у разі внесення застави на підозрюваного покладаються процесуальні обов’язки.

Раніше ВАКС обрав запобіжний захід ймовірному посереднику у справі про хабар голові Держгеокадастру у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 1 млн 681 тис 600 грн.

Як повідомлялося, виконувачу обов'язки начальника ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області та його посереднику повідомили про підозру в спробі підкупу голови Держгеокадастру Романа Лещенка.

Правоохоронці 9 грудня викрили підозрюваних «на гарячому» — у момент спроби підкупу керівника Дергеокадастру при переданні йому частини неправомірної вигоди у розмірі 25 тис. дол. За даними слідства, першу частину неправомірної вигоди у розмірі 26,9 тис. дол. голові Держгеокадастру передали ще у листопаді 2020 року.

Передбачалося, що загальна сума неправомірної вигоди, що призначалася за видачу наказів про виділення земельних ділянок підставним особам, становитиме 170 тис. дол.

Слідство вважає, що один із затриманих може бути пов’язаний із компаніями, які надають послуги Держгеокадастру на проведення робіт із державної інвентаризації земель на територіях багатьох областей України у 2020 році. Відтак, не можна виключати, що ця особа може вплинути на зазначені процеси, тому НАБУ та САП вживатимуть усіх необхідних дій, аби запобігти такому впливу.

У НАБУ повідомили, що розпочали слідство у даній справі у вересні 2020 року за заявою голови Держгеокадастру Романа Лещенка щодо пропозиції надання йому неправомірної вигоди.

Раніше Лещенко на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що у спробі його підкупу затримали в.о. керівника ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області. Наразі цю посаду обіймає Юрій Климко.

Лещенко повідомив, що йому пропонували хабар у розмірі 170 тис. дол. за погодження і видання наказів на виділення землі у Хмельницькій області на підставних осіб під програми взаємодії із фермерськими господарствами.