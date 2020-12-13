Андріївська церква поновлює регулярні богослужіння

В Андріївській церкві після тривалої реставрації невдовзі почнуть проходити регулярні богослужіння, про їх розклад буде сповіщено додатково.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це після літургії у Андріївському храмі сказав екзарх Вселенського патріарха єпископ Команський Михаїл (Аніщенко).

«Шкода, що через карантинні обмеження не було можливості, щоб відвідувачів було як в звичайні дні. Сьогодні я вітаю всіх хто носить ім'я, на честь святого Апостола Андрія Первозваного. Хотілося б сьогодні відзначити і подякувати всім тим хто долучився до реставрації цієї церкви. Наскільки я знаю за такий тривалий період було виконано дуже багато робіт, зокрема по укріпленню і самого фундаменту. Ми дякуємо і державі Україна, яка допомогла завершити процес реставрації і приватним жертвователям, які доручили і тим хто своєю багаторічною працею відновив перлину Київської духовності. Сподіваємо, що найближчим часом у нас будуть проходити регулярні богослужіння у Святоандрійському храмі. Про розклад програми богослужіння буде сповіщені додатково, і всі кияни і гості столиці зможе відвідати цю духовну святиню», - сказав екзарх.

Брифінг єпископа Команського Михаїла (Аніщенка) / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

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Як повідомляв Укрінформ, в Андріївському храмі відбулась літургія з нагоди завершення 11-річної реставрації Андріївської церкви.