Річниця затримання підозрюваних у справі Шеремета: активісти запалили фаєри під МВС

Учасники акції, приуроченої до річниці затримання підозрюваних у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета - ветерана АТО Андрія Антоненка, лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко і медсестри Яни Дугарь - запалили фаєри під МВС.

Активісти тримали в руках фаєри чорного і білого кольорів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Також учасники події скандували «Один за всіх і всіх за одного», «Свободу політв’язням», «Свободу Ріфмастеру», тощо.

Активісти під Міністерством внутрішніх справ перебували менше 5 хвилин, потім вони пішли під Офіс генпрокурора.

Раніше під Офісом Президента на вулиці Банковій закінчилася основна частина цього заходу - акція під назвою "Похорон правосуддя".

Під Офісом Президента все пройшло спокійно, без порушень. Поліція забезпечувала правопорядок і не обмежувала доступ громадян, проводила роз'яснювальну роботу.

Організаторами акції виступили спільноти активістів Free Dr Kuzmenko, Free Riff та інші.

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Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн. 11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.

25 серпня Шевченківський районний суд обрав усім обвинуваченим у цій справі запобіжні заходи: Антоненку - тримання під вартою, Кузьменко - цілодобовий домашній арешт, але без електронного браслета, Дугарь - заставу у розмірі 168 тис. 160 грн.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справі.

10 грудня суд продовжив запобіжні заходи усім обвинуваченим до 7 лютого.