Іграшки для армії РФ: скандальну історію прокоментувала СБУ

Партію ялинкових прикрас з логотипом армії Росії, яку було виявлено на Клавдіївській фабриці, було ліквідовано після втручання Служби безпеки України.

Як повідомляє Укрінформ, так відповіли в СБУ на запит агентства.

"На вказаний у запиті факт співробітники СБУ спільно з працівниками Національної поліції відреагували відповідно до чинного законодавства. Продукцію з російською символікою знищено виробником", - йдеться у відповіді.

Як повідомляв Укрінформ, 5 грудня стало відомо, що Клавдіївська фабрика ялинкових прикрас, розташована у Київській області, виробляє прикраси з логотипом армії Росії та має представництво в Російській Федерації. Про це в Фейсбуці повідомив екскурсовод Сергій Савченко.

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Після цього Клавдіївська фабрика ялинкових прикрас повідомила, що ліквідувала партію кульок з логотипом армії Росії та запроваджує етичний контроль замовлень. В.о. голови правління фабрики Павло Гукасов приніс вибачення громадянам України за даний інцидент.