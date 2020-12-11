МОН запустило Всеукраїнську школу онлайн для 5-11 класів

Про це на презентації проєкту сказав т.в.о міністра освіти та науки Сергій Шкарлет, передає кореспондент Укрінформу.

“В умовах пандемії важливо звертати увагу на здоров’я, але при цьому маємо розуміти, що освітній процес не повинен зупинятися. І саме тому, щоб всі учасники освітнього процесу мали підтримку під час дистанційного навчання, змішаного навчання, ми і запустили Всеукраїнську школу онлайн. Для дітей дуже важливо бути в постійному контакті із вчителем, і саме можливості Всеукраїнської школи онлайн дають змогу такий контакт зробити більш уявним", - сказав Шкарлет.

Він додав, що ця платформа дає можливість долучитися до навчання за українськими освітніми програмами всім бажаючим, незалежно від місця і країни проживання, а також, що важливо, дітям із тимчасово окупованих територій та Криму.

"Тільки в 2020 році таких дітей до нас вступило понад 2000. Саме платформа Всеукраїнська школа онлайн стане додатковим стимулом, щоб ще більше дітей отримали можливість навчатися в Україні", - наголосив Шкарлет.

Він повідомив, що за експертної підтримки представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні зараз створюються додаткові можливості щодо покращення доступності уроків для дітей з особливими освітніми потребами: субтитри, переклад на жестову мову і додаткові доріжки звукозапису.

Як додав на презентації платформи голова Українського інституту розвитку освіти Вадим Карандій, контент на платформі буде додаватися впродовж 2021 року, планується, що вже за 9 місяців буде доступний повний онлайн курс з усіх предметів для 5-11 класів. При створенні платформи та уроків було враховано досвід Всеукраїнської школи онлайн, яка навесні була запроваджена в телевізійному форматі.

За його словами, платформа не є обов'язковою для використання школами, але вона є дієвим інструментом для організації дистанційного навчання.

Матеріали, розміщені на платформі, можуть бути використані як для дистанційного навчання, змішаної форми навчання, так і для очних занять у школі. Окрім цього, як повідомила на презентації заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, на початку 2021 року буде презентовано функціонал кабінету вчителя, де вчитель зможе відслідковувати прогрес учнів, модифікувати курси під них чи створювати власні. Також Мінцифри веде розробку мобільних застосунків для Всеукраїнської школи онлайн.

Для створення контенту залучено 73 вчителів, 40 освітніх експертів, програмісти, оператори, режисери.