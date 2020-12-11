Крижаний апокаліпсис, пам’ятка у вогні й кольорова корова
В Україні 6 грудня відзначили День Збройних Сил України. Саме 6 грудня 1991 року Верховна Рада України ухвалила закони "Про Збройні Сили України", "Про оборону України", а 13-го грудня – Концепцію оборони і будівництва Збройних Сил України, які визначили основні принципи та напрями розбудови українського війська. На фото: Почесна варта під час урочистих заходів на території Міністерства оборони України.
Цього дня активісти провели в центрі Києва акцію солідарності з військовослужбовицями, які постраждали від сексуальних домагань. За словами організаторів, попри розширення доступу жінок до військової служби продовжують траплятися випадки сексуальних домагань до них. І ці інциденти майже не розслідуються.
Рік за ґратами: в понеділок, 7 грудня, Київський апеляційний суд залишив під вартою ветерана АТО і музиканта Андрія Антоненка ("Ріффмастера"), обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. А в четвер, 10 грудня, Шевченківський районний суд Києва продовжив Антоненку запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 7 лютого 2021 року.
Наприкінці тижня увесь Київ став головною ковзанкою країни. Крижаний дощ у співпраці з мінусовою температурою вкрили тротуари й дороги столиці суцільним шаром льоду. Дістатися ввечері додому, а вранці – на роботу для киян виявилося неабиякою атракцією.
Уранці 9 грудня в історичній будівлі колишнього кінотеатру імені Івана Котляревського у Полтаві сталася пожежа. Внаслідок трагедії загинула одна людина. Споруда, яку знищив вогонь, – будинок Полтавського дворянського зібрання, пам'ятка архітектури національного значення. Останні роки тут працювали розважальні заклади.
В Івано-Франківську цьогоріч пандемія й локдаун засвітили новорічну ялинку раніше – вже на початку грудня, але без великої кількості глядачів.
Футболісти київського "Динамо" провели заключний поєдинок на груповій стадії Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "біло-сині" вдома обіграли угорський "Ференцварош". Матч на столичному НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 1:0 на користь киян. Так, "Динамо" посіло третє місце у своїй групі і в лютому продовжить виступ у плей-офф Ліги Європи УЄФА. "Ференцварош", який фінішував четвертим, достроково завершив єврокубковий сезон.
Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.
Активістка тримає плакат із зображенням Віктора Януковича під час акції "Дезінфекція Банкової" з вимогою звільнення корумпованих чиновників біля будівлі Офісу Президента України.
Священнослужитель під час першого пленарного засідання Ужгородської міської ради нового скликання.
Львівський міський голова Андрій Садовий під час урочистого засідання Львівської міської ради нового скликання.
Оздоблена малюнками фігура корови в натуральну величину, встановлена у Дніпра.
Актори під час вистави "Едіп" режисера Андрія Приходька, поставленої за давньогрецькою трагедією "Цар Едіп" Софокла, на сцені Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка.
Територія комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний" у Дніпрі.
Ігровий момент матчу 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2020/2021 між київським ФК "Динамо" та ФК "Ференцварош" (Будапешт), що завершився перемогою киян з рахунком 1:0, на столичному НСК "Олімпійський".
Біль поразки: старший тренер БК "Хімік-2" (Южне) Олександр Пащенко під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу проти БК "Запоріжжя", що завершився поразкою його підопічних із рахунком 44:119.
Персонал стежить за перебігом першого матчу 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу між БК "Дніпро" і БК "Одеса", що завершився перемогою господарів майданчика з рахунком 94:77 у Дніпрі.
На футбольному полі тренувальної бази ФК "Динамо" у Кончі-Заспі на Київщині.
Учасник Кубку України з настільного тенісу, що проводиться на базі Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1 у Сєвєродонецьку Луганської області.
Заледенілі ягоди на гілці в селі Біла Криниця Чернівецької області.