Крижаний апокаліпсис, пам’ятка у вогні й кольорова корова

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Павло Багмут

В Україні 6 грудня відзначили День Збройних Сил України. Саме 6 грудня 1991 року Верховна Рада України ухвалила закони "Про Збройні Сили України", "Про оборону України", а 13-го грудня – Концепцію оборони і будівництва Збройних Сил України, які визначили основні принципи та напрями розбудови українського війська. На фото: Почесна варта під час урочистих заходів на території Міністерства оборони України.

Фото: Євген Котенко

Цього дня активісти провели в центрі Києва акцію солідарності з військовослужбовицями, які постраждали від сексуальних домагань. За словами організаторів, попри розширення доступу жінок до військової служби продовжують траплятися випадки сексуальних домагань до них. І ці інциденти майже не розслідуються.

Фото: Павло Багмут

Рік за ґратами: в понеділок, 7 грудня, Київський апеляційний суд залишив під вартою ветерана АТО і музиканта Андрія Антоненка ("Ріффмастера"), обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. А в четвер, 10 грудня, Шевченківський районний суд Києва продовжив Антоненку запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 7 лютого 2021 року.

Фото: Євген Котенко

Наприкінці тижня увесь Київ став головною ковзанкою країни. Крижаний дощ у співпраці з мінусовою температурою вкрили тротуари й дороги столиці суцільним шаром льоду. Дістатися ввечері додому, а вранці – на роботу для киян виявилося неабиякою атракцією.

Фото: Сергій Пустовіт

Уранці 9 грудня в історичній будівлі колишнього кінотеатру імені Івана Котляревського у Полтаві сталася пожежа. Внаслідок трагедії загинула одна людина. Споруда, яку знищив вогонь, – будинок Полтавського дворянського зібрання, пам'ятка архітектури національного значення. Останні роки тут працювали розважальні заклади.

Фото: Юрій Рильчук

В Івано-Франківську цьогоріч пандемія й локдаун засвітили новорічну ялинку раніше – вже на початку грудня, але без великої кількості глядачів.

Фото: Євген Котенко

Футболісти київського "Динамо" провели заключний поєдинок на груповій стадії Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "біло-сині" вдома обіграли угорський "Ференцварош". Матч на столичному НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 1:0 на користь киян. Так, "Динамо" посіло третє місце у своїй групі і в лютому продовжить виступ у плей-офф Ліги Європи УЄФА. "Ференцварош", який фінішував четвертим, достроково завершив єврокубковий сезон.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Євген Котенко

Активістка тримає плакат із зображенням Віктора Януковича під час акції "Дезінфекція Банкової" з вимогою звільнення корумпованих чиновників біля будівлі Офісу Президента України.

Фото: Сергій Гудак

Священнослужитель під час першого пленарного засідання Ужгородської міської ради нового скликання.

Фото: Маркіян Лисейко

Львівський міський голова Андрій Садовий під час урочистого засідання Львівської міської ради нового скликання.

Фото: Микола М’якшиков

Оздоблена малюнками фігура корови в натуральну величину, встановлена у Дніпра.

Фото: Юрій Рильчук

Актори під час вистави "Едіп" режисера Андрія Приходька, поставленої за давньогрецькою трагедією "Цар Едіп" Софокла, на сцені Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка.

Фото: Микола М’якшиков

Територія комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний" у Дніпрі.

Фото: Євген Котенко

Ігровий момент матчу 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2020/2021 між київським ФК "Динамо" та ФК "Ференцварош" (Будапешт), що завершився перемогою киян з рахунком 1:0, на столичному НСК "Олімпійський".

Фото: Дмитро Смольєнко

Біль поразки: старший тренер БК "Хімік-2" (Южне) Олександр Пащенко під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу проти БК "Запоріжжя", що завершився поразкою його підопічних із рахунком 44:119.

Фото: Микола М’якшиков

Персонал стежить за перебігом першого матчу 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу між БК "Дніпро" і БК "Одеса", що завершився перемогою господарів майданчика з рахунком 94:77 у Дніпрі.

Фото: Євген Котенко

На футбольному полі тренувальної бази ФК "Динамо" у Кончі-Заспі на Київщині.

Фото: Олексій Ковальов

Учасник Кубку України з настільного тенісу, що проводиться на базі Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1 у Сєвєродонецьку Луганської області.

Фото: Володимир Тарасов

Заледенілі ягоди на гілці в селі Біла Криниця Чернівецької області.