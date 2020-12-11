МОЗ радить утриматися від подорожей на новорічні свята

Міністерство охорони здоров'я України радить утриматися від подорожей на новорічні свята.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Укрінформ.

«Ми теж радимо не подорожувати, утриматися від подорожей під час пандемії на ці новорічні свята, канікули. Розуміємо, що це незручності. Але якщо ви все ж таки вирішили поїхати, обов'язково подивіться інформацію щодо того, яка ситуація в країнах по COVID-19, які умови візиту до інших країн. Це можна дізнатися на сайті Міністерства закордонних прав», - зауважив Степанов.

За словами міністра, необхідно обов’язково дотримуватися всіх правил безпеки і правил, встановлених у тих країнах, які українські громадяни мають намір відвідувати на новорічні свята.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 грудня лабораторно підтверджено 872 228 випадків COVID-19, з них за добу - 13 514.