Зеленський привітав юдеїв із Ханукою

Зеленський привітав юдеїв із Ханукою

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський привітав юдеїв усього світу зі святом Хануки.

Вітання глава держави опублікував у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

“Щасливої Хануки, свята світла та чудес! Найщиріші вітання євреям усього світу! Хай дух веселих свят супроводжує вас протягом усього наступного року та приносить мир і радість у кожен дім. Бажаю, щоб магія Хануки ніколи не закінчувалася, як і її дари”, - зазначив Президент.

Ханука – це юдейське свято, яке також називають «Святом восьми свічок» або «Святом вогнів». Головним його символом є світильник ханукія з запаленими вісьмома свічками.

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Ханука цього року розпочинається ввечері 10 грудня і закінчується ввечері 18 грудня.

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