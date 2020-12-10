Зеленський привітав юдеїв із Ханукою

Президент Володимир Зеленський привітав юдеїв усього світу зі святом Хануки.

Вітання глава держави опублікував у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

“Щасливої Хануки, свята світла та чудес! Найщиріші вітання євреям усього світу! Хай дух веселих свят супроводжує вас протягом усього наступного року та приносить мир і радість у кожен дім. Бажаю, щоб магія Хануки ніколи не закінчувалася, як і її дари”, - зазначив Президент.

Щасливої Хануки 🕎, свята світла та чудес! Найщиріші вітання євреям усього світу! Хай дух веселих свят супроводжує вас протягом усього наступного року та приносить мир і радість у кожен дім. Бажаю, щоб магія Хануки ніколи не закінчувалася, як і її дари. pic.twitter.com/NBsyrOfcSm — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2020

Ханука – це юдейське свято, яке також називають «Святом восьми свічок» або «Святом вогнів». Головним його символом є світильник ханукія з запаленими вісьмома свічками.

Ханука цього року розпочинається ввечері 10 грудня і закінчується ввечері 18 грудня.