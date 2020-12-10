Найбільше на COVID-19 хворіють люди віком від 50 до 59 років - МОЗ

Найбільше на COVID-19 хворіють люди віком від 50 до 59 років, найвища смертність у віковій групі 60-69 років.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

“Сьогодні найчастіше COVID-19 реєструється у віковій групі 50-59 років, саме 21,6% від усіх захворілих припадає на цю групу. В той же час найбільший відсоток летальних випадків припадає на групу 60-69 років — 31,1% від усіх померлих, у кого була зареєстрована короновірусна хвороба. Загалом більше 75% летальних випадків реєструється у віковій групі 60+”, - сказав Ляшко.

Ляшко зазначив, що найбільше страждають люди, у яких є супутні неінфекційні захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 10 грудня лабораторно підтверджено 858 714 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу -13 371, загалом одужало 465 021 особа; летальних випадків – 14 470.