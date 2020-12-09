Бутусова запросили до Міноборони на співбесіду

Кадрові служби Міністерства оборони уповноважені провести співбесіду з журналістом Юрієм Бутусовим на предмет відповідності його професійних компетенцій вимогам посад, які можуть бути запропоновані йому для працевлаштування.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

“Дана діяльність Міністерства здійснюється у плановому порядку і публічна форма запрошення для будь-кого не є умовою ургентного порядку рекрутингу... Кадрова служба Міністерства оборони завтра, 10 грудня 2020 року, запрошує Юрія Бутусова для співбесіди та ознайомлення з переліком наявних вакансій, що можуть бути запропоновані йому для працевлаштування”, - йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що серед чеснот, притаманних здобувачам тих чи інших посад у органах державної влади, "безумовно, має бути чесність та налаштованість на конструктив".

“Свідоме введення Юрієм Бутусовим громадськості в оману стосовно відсутності контакту з представниками Департаменту кадрової політики Міноборони («Министерство обороны... перестало выходить на связь») не робить йому честі. Адже вчора було визначено уповноважену особу і залишено телефон для контакту у будь-який зручний для здобувача час”, - стверджують у відомстві.

Також у Міноборони додали, що “з інтересом ознайомилися з програмним постом здобувача, в якій він демонструє нерозуміння меж та змісту функціональних обов’язків посад, на які претендує”.

“У порядку загального інформування про потенційне коло посадових обов’язків співробітника Міністерства оборони йому буде проведено стислий лікнеп та детально ознайомлено з розмежуванням обов’язків між Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних сил України”, - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, 8 грудня Міністерство оборони запросило журналіста, редактора видання Цензор.Net Юрія Бутусова, який відомий своєю критичною позицією щодо перебігу реформ у сфері оборони, обійняти одну з посад в оборонному відомстві.

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«Хтось може вважати його журналістські матеріали упередженими, маніпулятивними, спекулятивними. Хтось може ставити під сумнів компетентність автора, достовірність його джерел та обґрунтованість висновків. В одному йому не відмовити – у небайдужості. Коли мова про конструктивну позицію – це викликає повагу. Критична налаштованість не виключає співпраці і пошуку точок дотику. Міністерство оборони пропонує Юрію Бутусову зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага. Це можуть бути, наприклад, напрямки озброєння чи логістики», – зазначалося в повідомленні Міноборони.

Журналіст відповів, що погодиться працювати в Міноборони, якщо відомство запропонує йому конкретні посади, які відповідатимуть його вимогам. Він також оприлюднив свою програму дій на майбутній посаді.