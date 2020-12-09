Справа збитого Іл-76: генерал Назаров не визнав провини й не вибачився

Обвинувачуваний у справі збитого Іл-76 Віктор Назаров узяв останнє слово у Дніпропетровському апеляційному суді, де оскаржує вирок про сім років ув'язнення.

Свою провину у збитті літака й загибелі 40 військовослужбовців та 9 членів екіпажу генерал-майор заперечує. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу із залу суду.

“Не планував, не планую і ніколи не буду брати на себе відповідальність за чужі гріхи, а тим більше за гріхи терористів. Прошу суд скасувати вирок і закрити кримінальне провадження стосовно мене за відсутності в моїх діях складу кримінального правопорушення”, - сказав Назаров у суді.

Адвокат потерпілих Віталій Погосян вважає, що “якби літак не було направлено до Луганського аеропорту, який знаходився в оточенні і всі посадові особи знали: є небезпека, що літак може недолетіти, то цього б терористичного акту взагалі не було. Тому в діях генерала Назарова саме є службова недбалість”.

Не почули з вуст Назарова вибачення й потерпілі у залі суду.

Наразі судді пішли до нарадчої кімнати. Остаточну ухвалу та вирок, за словами Погосяна, суд зачитає 11 грудня о 10.30.

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Як повідомлялося, літак Іл-76 з 40 військовослужбовцями і 9 членами екіпажу на борту було збито бойовиками 14 червня 2014 року на території Луганської області. Всі, хто був у літаку, загинули.

27 березня 2017 року суд у справі про збитий Іл-76 визнав винним в «недбалому ставленні до служби, скоєному в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків» генерал-майора Віктора Назарова, який відповідав за відправку літака і на момент трагедії був начальником штабу антитерористичної операції. Назарова було засуджено до 7 років ув'язнення, проте він подав апеляцію. У листопаді 2018 року суд вирішив розглянути його апеляцію спочатку, у тому числі наново провести експертизу. Наразі військова експертиза тривала майже рік.

У серпні 2019 року начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак підписав рапорт про звільнення із ЗСУ генерал-майора Віктора Назарова, визнаного винним у загибелі українських військових у збитому бойовиками на Донбасі літаку Іл-76. 5 серпня Назаров заявив, що подав рапорт про звільнення із ЗСУ за власним бажанням.