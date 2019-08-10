Хомчак підписав рапорт про відставку ексглави штабу АТО генерала Назарова

Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак підписав рапорт про звільнення з ВСУ генерал-майора Віктора Назарова, визнаного винним у загибелі українських військових у збитому бойовиками на Донбасі літаку Іл-76.

Про це повідомив в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Рапорт про звільнення з лав Збройних сил генерал-майора Віктора Назарова, заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу, 9 серпня було підписано начальником Генерального штабу Русланом Хомчаком", - написав він.

Як повідомлялося, генерал-майор Віктор Назаров заявив 5 серпня, що подав рапорт про звільнення з ВСУ за власним бажанням.

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Літак Іл-76 з 40 військовослужбовцями і 9 членами екіпажу на борту було збито бойовиками 14 червня 2014 року на території Луганської області. Всі, хто був у літаку, загинули.

27 березня 2017 року суд у справі про збитий Іл-76 визнав винним в «недбалому ставленні до служби, скоєному в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків» генерал-майора Віктора Назарова, який відповідав за відправку літака і на момент трагедії був начальником штабу антитерористичної операції. Назарова було засуджено до 7 років ув'язнення, проте він подав апеляцію. У листопаді 2018 року суд вирішив розглянути апеляцію генерала Назарова спочатку.