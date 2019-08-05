Справа про збитий Іл-76: генерал Назаров подав рапорт на звільнення

Генерал-майор Віктор Назаров, якого суд визнав винним у загибелі українських військових у збитому бойовиками на Донбасі літаку Іл-76, засудивши до 7 років ув'язнення, подав рапорт про звільнення зі ЗСУ за власним бажанням.

Про це повідомляє Громадське.

«Я подав рапорт про звільнення за власним бажанням, і чекаю на рішення Генерального штабу та Міністерства оборони. Це пов’язано з судовою справою. Я вирішив зосередити зусилля саме на кримінальному провадженні, роботі в судах, боротьбі. І моя мета, щоб, врешті, від слова перейшли до діла, і правосуддя було правосудним, і щоб вироки відповідали закону, а не були політично вмотивованими або такими, що спираються на тільки суспільний резонанс», - заявив Назаров.

На думку Назарова, вирок Павлоградського суду, яким його засуджено до 7 років позбавлення волі, незаконний. Захист генерал-майора наполягав на дослідженні висновків експертних установ у Львові і Києві, оскільки вважає, що між результатами цих двох експертиз, проведених у лютому і в травні 2015 року, є розбіжності.

«У 2017-му ми подали апеляцію. Вона тривала протягом року, апеляційна інстанція дослухалася до наших аргументів – призначила повторну експертизу. Вона тривала фактично 9 місяців. Через ліквідацію Апеляційного суду Дніпропетровської області й утворення Дніпровського апеляційного суду, апеляційну скаргу тепер розглядає колегія суддів у новому складі», - пояснив Назаров.

Як повідомлялося, 14 червня 2014 року на території Луганської області було збито літак Іл-76. На його борту перебували 40 військовослужбовців та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.

27 березня 2017 року у справі збиття ІЛ-76 суд визнав винним у «недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків» генерал-майора Віктора Назарова, який відповідав за відправлення ІЛ-76 і на момент трагедії був начальником штабу Антитерористичної операції.

Суд присудив генералу 7 років ув’язнення, однак він подав на апеляцію і наразі працює заступником керівника Генштабу Збройних сил. У листопаді 2018-го суд вирішив розглянути апеляцію генерала Назарова спочатку.