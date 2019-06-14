Родичі загиблих у катастрофі Іл-76 просять Зеленського взяти справу під контроль

"Ми написали листа, у якому звертаємось до Президента України взяти цю справу під свій контроль і встановити справедливість", - сказала вона.

Гайдук зауважила, що вже пʼять років родини та товариші загиблих намагаються привернути увагу до того, що ніхто не поніс відповідальності за збитий літак. "Справа навмисно затягується. Військові льотчики, які давали покази проти генерала Назарова, були звільнені", - зазначила Гайдук.

Водночас, вона наголосила, що надія в неї є, зокрема, через те, що Президент сьогодні взяв участь у заходах зі вшанування загиблих.

У свою чергу, адвокат потерпілих Віталій Погосян наголосив, що справа загиблих десантників та екіпажу Іл-76 штучно затягують. "Минуло 5 років, а досі немає законного вироку", - зазначив він.

За його словами, усі кримінальні провадження щодо генерала Назарова постійно перебувають на експертизі, рік справа знаходилась на розгляді експертів, наразі вона знову на експертизі вже півроку. І тому немає можливості розглянути апеляційну скаргу на існуюче рішення Павлоградського суду.

Він підкреслив, що вже підготовлено відкрите звернення до Президента Зеленського з проханням втрутитись у процес. Під зверненням стоїть 40 підписів, сьогодні його передадуть в Адміністрацію Президента.

Відповідаючи на запитання, хто ще крім Назарова винен у трагедії, Погосян зауважив, що "відповідати має не лише Назаров, але й Муженко".

Як повідомлялося, 14 червня 2014 року у небі над Луганськом співробітники російської військової розвідки (ГРУ) збили військово-транспортний літак Міністерства оборони ІЛ-76. У тій страшній катастрофі загинули 49 військовослужбовців Збройних сил України.