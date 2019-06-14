Зеленський про трагедію Іл-76: Наш обов’язок — не дозволити повторення подібних трагедій

Президент Володимир Зеленський доручив начальнику Генштабу працювати над системним вивченням бойового досвіду після трагедії Іл-76 у 2014 році та інших трагедій і враховувати його у подальших спецопераціях та реформах Збройних сил України.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook у зв’язку з п’ятими роковинами загибелі українських десантників.

"Я щиро поділяю сум і горе рідних та близьких кожного із загиблих. Наш обов’язок перед ними полягає у тому, щоб не дозволити повторення подібних трагедій у майбутньому. Тому я, як Верховний Головнокомандувач ЗС України, доручив начальнику Генерального штабу активно працювати над системним вивченням бойового досвіду, отриманого з цієї та інших трагедій, і враховувати його у подальших спецопераціях і реформах ЗСУ", - зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що сьогодні рідні, друзі та вся Україна вшановують пам’ять 40 загиблих бійців 25-ї повітряно-десантної бригади (м. Дніпро) та 9 членів екіпажу військово-транспортного літака Іл-76 зі складу 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил ЗСУ, які загинули 14 червня 2014 року близько першої години ночі. Глава держави зазначив, що їхній літак було збито терористами при заході на посадку в аеропорту “Луганськ”.

“Звісно, я знаю про судову тяганину щодо цієї трагедії. Це свідчить про великі проблеми в архітектурі військової юстиції. Налагодити її ефективне функціонування – один із пріоритетів для мене. Загибель військових – це не статистика. Це глибока рана для країни, яка ще довго не загоїться”, - підкреслив він.

Водночас Президент розповів, що нині вшанував пам’ять кожного солдата, який загинув саме цього дня, 14 червня, за всі роки війни за незалежність і територіальну цілісність України.

Президент також опублікував прізвища й імена 54 загиблих цього дня протягом п’яти років героїв.

Як повідомлялося, 14 червня 2014 року у небі над Луганськом співробітники російської військової розвідки (ГРУ) збили військово-транспортний літак Міністерства оборони Іл-76. У тій страшній катастрофі загинули 49 військовослужбовців Збройних сил України.