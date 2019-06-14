Військові вшановують пам'ять загиблих десантників та екіпажу Іл-76МД

“Cаме у ці хвилини над могилами полеглих героїв пролітає військово-транспортний літак 25-ї бригади транспортної авіації Іл-76МД "Олександр Бєлий". Пролітаючи над кладовищем транспортник похитує крилами - саме так авіатори у небі вшановують полеглих побратимів”, - йдеться в повідомленні.

Мелітопольський екіпаж Іл-76 МД (бортовий номер 76777), яким керував полковник Олександр Бєлий, загинув у перші хвилини 14 червня 2014 року при виконанні бойового завдання з доставки військовослужбовців і військової техніки з Дніпропетровська у захоплений угрупованням російських військ аеродром міста Луганськ.

За інформацією командування, того вечора з Дніпропетровська вилетіли 3 літаки. За штурвалом першого був сам комбриг, другий пілотував Олександр Бєлий.

На Дніпропетровщині вшановують пам'ять загиблих десантників / Фото: Микола М'якшиков. Укрінформ

Перший борт сів без проблем, другий був підбитий з ПЗРК і фактично добитий з автоматичної гармати ЗУ-23. Стовп вогню був заввишки з 10-поверховий будинок. Залишки літака розкидало на дистанції понад 500 метрів. Літак упав приблизно за 7 кілометрів від аеропорту. Загинули 40 десантників і 9 членів екіпажу.

30 листопада 2016 року з метою увічнення пам’яті полковника Олександра Бєлого Президент України Петро Порошенко підписав указ №529/2016 про присвоєння імені Олександра Бєлого літаку Іл-76МД (бортовий номер 76683) 25 бригади транспортної авіації Повітряних сил Збройних сил України.

Акції пам`яті загиблих десантників пройшли й в інших український містах. Зокрема, в Києві на Михайлівській площі.

Акція пам`яті загиблих десантників на Михайлівській площі у Києві / Фото: Багмут Павло, Укрінформ