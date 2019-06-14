Президент узяв участь у вшануванні пам’яті загиблих у катастрофі Іл-76
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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії шанування пам’яті українських військовослужбовців, які загинули у катастрофі ІЛ-76 під Луганськом 2014 року.
Глава держави поклав квіти до Дзвону пам’яті на території Міністерства оборони, повідомляє ТСН.ua.
Крім Президента, участь у церемонії покладання квітів взяли також міністр оборони Степан Полторак та головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.Президент узяв участь у вшануванні пам’яті загиблих у катастрофі Іл-76 / Фото: Міністерство оборони України
Як повідомлялося, 14 червня 2014 року у небі над Луганськом співробітники російської військової розвідки (ГРУ) збили військово-транспортний літак Міністерства оборони Іл-76. У тій страшній катастрофі загинули 49 військовослужбовців Збройних Сил України.