МОЗ передало на розгляд Кабміну концепцію розвитку E-Health

Міністерство охорони здоров’я передало на розгляд Кабінету Міністрів концепцію розвитку електронної системи охорони здоров’я.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер, передає кореспондент Укрінформ.

“Станом на сьогодні за результатами роботи робочої групи було розроблено проєкт концепції (електронної системи охорони здоров’я - ред.), який вже знаходиться у Кабінеті Міністрів, і ми сподіваємося, що найближчим часом він буде винесений на засідання уряду і розглянутий”, - зазначив Кучер.

Він додав, що робоча група також напрацювала план заходів з реалізації концепції електронної системи охорони здоров'я.

Як повідомлялося, раніше МОЗ напрацювало і винесло на громадське обговорення проєкт розпорядження Кабміну «Про схвалення Концепції розвитку електронної охорони здоров’я». Реалізація концепції передбачена на період до 2025 року.

Метою концепції є формування політичних, організаційних, технологічних та ідеологічних умов розвитку е-здоров’я в Україні, що характеризується підвищенням якості та доступності медичних послуг, розширенням прав і можливостей пацієнтів, забезпеченням їх безперервною медичною допомогою та безпекою, підвищенням ефективності управління та використання ресурсів, високим рівнем поінформованості населення щодо питань здорового способу життя, профілактики захворювань та отримання медичної допомоги.