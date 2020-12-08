На Банковій вважають, що отримувати соцвиплати треба у своїх громадах, а не в районах

Поширення застосування програми «Соціальна громада» має велике значення, адже люди мають отримувати соціальні виплати та сервіси у себе в громаді, а не в районах.

Про це заявила заступник керівника Офісу Президента Юлія Соколовська на конференції Програми U-LEAD with Europe «Досягнення та виклики у сфері адміністративних послуг 2020-2021», повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ОП.

“Люди мають отримувати соціальні виплати та сервіси у себе в громаді, а не в районах. Тому важливо якнайшвидше масштабувати програмний комплекс «Соціальна громада», який добре зарекомендував себе, на кожну громаду”, - наголосила посадовець.

Соколовська розповіла про виклики, які постали у сфері соціальної політики у зв’язку із завершенням децентралізації, укрупненням районів та перерозподілом повноважень із соціального захисту між укрупненими РДА, центральними органами виконавчої влади та місцевими громадами.

Заступник керівника ОП зазначила, що з 1460 громад нині до «Соціальної громади» підключено вже понад 400, а ще 141 – у процесі під'єднання.

За її словами, необхідно активізувати роботу з долучення громад до цього комплексу, щоб до березня 2021 року він працював у кожній з них. Водночас не можна допустити жодного дня погіршення соціальної підтримки для людей, які її потребують.

Соколовська також нагадала, що для координації місцевої влади та центральних органів влади Президент утворив Раду соціального розвитку регіонів, яка слугує майданчиком з узгодження нагальних соціальних проблем та пошуку шляхів їхнього вирішення. На першому її засіданні розглянуто питання розподілу повноважень у сфері соціального захисту, фінансування та доступності структур, які забезпечуватимуть громадянам соціальну підтримку та соціальні виплати.

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Під час конференції Програми U-LEAD with Europe «Досягнення та виклики у сфері адміністративних послуг 2020-2021» обговорювалися питання щодо вдосконалення законодавства, використання найкращих практик забезпечення адмінпослугами, шляхи взаємодії між центральними та місцевими органами влади у сфері надання адмінпослуг.