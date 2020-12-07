Як ФОПам отримати допомогу на дітей - роз'яснення Мінсоцполітики

Фізичні особи підприємці – підприємці І та ІІ груп, які отримували допомогу на дітей віком до 10 років у травні-серпні поточного року, отримуватимуть її і надалі. А хто не отримував - мають звернутися до управлінь соціального захисту до 15 грудня з необхідним переліком документів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики.

«Шановні фізичні особи ‒ підприємці І та ІІ груп, звертаємо вашу увагу на те, що урядом відновлено виплату допомоги на дітей до 10 років на період з 01.11.2020 по 31.12.2020. Особи, які отримували виплату допомоги у травні-серпні 2020 року, таку допомогу будуть отримувати і надалі», – ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що фізичним особам-підприємцям, які не звертались за цією виплатою, для призначення та виплати допомоги на дітей необхідно звернутись до управлінь соціального захисту населення за місцем проживання до 15 грудня 2020 року з пакетом необхідних документів у паперовій формі. А саме: копіями свідоцтв про народження дітей віком до 10 років; довідкою з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7); копією документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства) та копією рішення районної, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

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Або ж заповнити електронну заяву за посиланням з фотокопіями відповідних документів.

Як повідомлялося, 25 листопада Кабінет Міністрів України ухвалив рішення відновити виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування належать до першої та другої груп платників єдиного податку, на період з 1 листопада до 31 грудня 2020 року.

Фото: sng.fm