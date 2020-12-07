Україна додатково закупить 1,2 мільйона COVID-тестів

У рамках нової угоди Міністерства охорони здоров'я та UNICEF Ukraine Україна закупить 1,2 мільйона ПЛР-тестів для діагностики коронавірусної інфекції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

«Разом з аналогічною кількістю (1,2 млн) наборів для автоматичної екстракції вірусної РНК, що закуповуються у рамках угоди з World Health Organization Ukraine, ми поліпшуємо можливості тестування хворих з підозрою на COVID-19 у лабораторних центрах всіх регіонів України», — сказала заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

Відповідну угоду між МОЗ та UNICEF Ukraine було підписано в рамках проєкту з World Bank Ukraine «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

У МОЗ нагадали, що раніше за ініціативою очільника МОЗ Максима Степанова уряд додатково виділив майже 1,3 млрд грн на збільшення кількості тестувань на COVID-19.

Як повідомлялося, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Україна до кінця року має робити понад 70 тис. ПЛР-тестувань на коронавірус щодня.

В Україні станом на 7 грудня лабораторно підтверджено 821 947 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 8 641.