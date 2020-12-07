СБУ не дала обхідними шляхами експортувати в «ЛНР» товари на 43 мільйони

Служба безпеки України сприяла розірванню контрактів, завдяки яким продукція українських підприємств мала надійти на окуповані території ОРЛО.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі 3-го управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

«За ініціативи СБУ розірвано 13 зовнішньоекономічних контрактів на загальну суму понад 43 млн грн. Встановлено, що вони використовувались для незаконного постачання товарів на тимчасово окуповану територію через застосування схеми «перерваного транзиту». Продукція українських виробників нібито експортувалась за кордон, однак під час її транзитного переміщення територією РФ іноземні «імпортери» заявляли про відмову в отриманні товарів та їх повернення в Україну», - йдеться в повідомленні.

Далі вантажі незаконно завозились на підконтрольну бойовикам частину Луганської області.

Залучені до схеми підприємства ОРЛО фінансово підживлювали окупаційну владу, сплачуючи митні платежі та податки до бюджету терористичного угруповання.