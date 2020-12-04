Працювати чи емігрувати: Степанов закликає депутатів не ставити лікарів перед вибором

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав народних депутатів не ставити лікарів перед вибором — працювати за безцінь в Україні або емігрувати за кордон.

Як передає Укрінформ, про це він заявив під час свого виступу у Верховній Раді, повідомляє пресслужба МОЗ.

"Польща відмінила нострифікацію дипломів українським медикам. Тепер вони можуть безперешкодно туди поїхати і працювати. Їх там чекають. І якщо ми не підвищимо їм зарплати — повірте, вони всі поїдуть за кордон”, — сказав Степанов.

Він зазначив, що зараз вітчизняні лікарі отримують заробітні плати на рівні виплат по безробіттю.

“Це соромно! У лікарів вже немає сил терпіти. Вони хотіли б вийти та сказати про це. Але вони не можуть, бо якщо вони залишать пацієнтів і прийдуть під Верховну Раду — десятки тисяч життів опиняться під загрозою. Вони не можуть, бо давали клятву. І 29 років українські політики користуються їхньою вірністю клятві й відповідальністю перед українським народом”, — заявив Степанов.

За його словами, обов'язок держави - забезпечити медикам нормальні умови для праці та життя, для цього необхідно збільшення заробітних плат лікарям на рівні 23 тис. грн, середньому медичному персоналу — 17 тис. грн та 12 тис. грн — молодшому медичному персоналу.

Як повідомлялося, на медицину в проєкті Держбюджету-2021 закладено 161 млрд грн, передбачається підвищення заробітної плати медичним працівникам на 30%.