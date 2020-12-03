ВР підтримала законопроєкт щодо пенсій військовим - потрібно 15 мільярдів

Верховна Рада підтримала в першому читанні внесення змін до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», що в майбутньому дозволить відновити норми закону, які діяли в редакції 2016 року.

За відповідне рішення проголосували 253 депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, раніше внесені зміни, які надали дискретні повноваження Кабінету Міністрів України визначати умови і розміри перерахування раніше призначених пенсій, порушують норми Конституції, згідно з якими «при прийнятті нових законів або внесення змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод», а також що «основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення» визначаються виключно законами України.

Крім того, згадані зміни викликали розбалансованість і взаємозв’язок норм законодавства, які визначають грошове забезпечення для обчислення пенсій. «Зазначене призвело до виникнення диспропорції та дискримінації у пенсійному забезпеченні військовослужбовців, звільнених у різний період служби, що, у свою чергу, викликало сильну соціальну напругу у ветеранському середовищі та несприйняття зазначеного військовослужбовцями, які планують звільнення з військової служби у найближчий період часу. Саме наростаючі соціальні протести членів ветеранських організацій проти внесених згаданих змін та вжитих у подальшому кроків уряду щодо регулювання «по-новому», нормами підзаконних актів, раніше призначених пенсій – є наслідком несприйняття у суспільстві внесених неконституційних змін до пенсійного законодавства», - йдеться в пояснювальній записці.

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На думку розробників документа, внесені зміни дозволять привести закон відповідно до попередньої редакції від 13 листопада 2016 року, знімуть соціальну напругу та мінімізують соціальні протести. Водночас ухвалення закону в цілому потребуватиме додаткові витрати з Державного бюджету, за попередніми розрахунками, у розмірі 14,8 млрд грн. У Головному науково-експортному управлінні ВР звернули увагу на те, що у разі внесення законопроєкту, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету, які передбачають зменшення надходжень або збільшення витрат, до законопроєкту мають подаватись також «пропозиції змін до законодавчих актів щодо скорочення витрат бюджету та\або джерел надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету». Проте таких пропозицій до бюджету не надано.

Крім того, під час обговорення документа депутати відзначили, що Міністерство фінансів виступило проти ухвалення законопроєкту, який посилить навантаження на Державний бюджет України.