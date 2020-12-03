Рада ухвалила у першому читанні нові правила адміністративного арешту
Укрінформ
Верховна Рада у першому читанні ухвалила проєкт закону №3047а “Про правила відбування адміністративного арешту”.
Як передає Укрінформ, відповідне рішення підтримали 229 народних депутатів.
Документ вносить зміни до ст. 23 закону «Про Національну поліцію» і передбачає встановлення правил відбування адміністративного арешту.
Зокрема, визначає повноваження поліції щодо утримання в ізоляторах тимчасового тримання територіальних органів поліції осіб, підданих адміністративному арешту, затриманих за вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень, взятих під варту, а також обвинувачених і засуджених та здійснення їх конвоювання.