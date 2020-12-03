Рада ухвалила у першому читанні нові правила адміністративного арешту

Верховна Рада у першому читанні ухвалила проєкт закону №3047а “Про правила відбування адміністративного арешту”.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення підтримали 229 народних депутатів.

Документ вносить зміни до ст. 23 закону «Про Національну поліцію» і передбачає встановлення правил відбування адміністративного арешту.

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Зокрема, визначає повноваження поліції щодо утримання в ізоляторах тимчасового тримання територіальних органів поліції осіб, підданих адміністративному арешту, затриманих за вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень, взятих під варту, а також обвинувачених і засуджених та здійснення їх конвоювання.