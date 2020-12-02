Розстріли на Інститутській: суд продовжив розгляд справ щодо двох ексберкутівців

Святошинський районний суд міста Києва продовжив засідання у справі про розстріли учасників акцій протестів на вулиці Інститутській у столиці 20 лютого 2014 року щодо двох обвинувачених ексберкутівців - Сергія Тамтури й Олександра Маринченка.

Головуючим суддею у справі є Сергій Дячук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Справу розглядає суд присяжних. На початку засідання у залі були представники обвинувачення, двоє обвинувачених і адвокат обвинувачених.

На початку засідання головуючий суддя заявив, що наразі суд у цій справі перебуває на стадії допиту свідків захисту,.

Потім суд має вирішити питання щодо розгляду клопотань про дослідження додаткових доказів: спочатку – від представників обвинувачення, потім – від потерпілих і їх представників, і потім вже від захисту обвинувачених ексберкутівців.

Далі у суді має пройти допит обвинувачених, і також серед наступних стадій у процесі - дослідження характеризуючи документів, цивільних позовів, тощо.

За словами Дячука, останньою стадією у процесі має бути з’ясування можливості закінчення з’ясування обставин справ та перевірки їх доказами.

Водночас, захист поінформував суд, що наразі свідків для допиту немає, і суд перейшов до розгляду клопотань.

Також на початку засідання головуючий суддя оголосив, що один з обвинувачених, - Маринченко, - отримав нового адвоката – Стефана Решко.

На попередньому засіданні суд виділив матеріали щодо трьох ексберкутівців - Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна, - до розгляду у окремому провадженні, та зупинив його до розшуку цих 3 осіб.

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У подальшому суд розглядатиме справу саме щодо двох ексберкутівців – Маринченка і Тамтури.

Як повідомлялося, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб, зокрема п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.

При цьому Київський апеляційний суд перед обміном звільнив з-під варти 3 ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і поранені 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. З-під варти відпустили Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

Суд також скасував домашній арешт двом іншим колишнім беркутівцям, обвинувачуваним у цій справі, - Сергію Тамтурі й Олександру Маринченку. Їх усіх звільнили під особисте зобов’язання.

Згодом адвокат Олександр Горошинський поінформував, що до Києва повернулися двоє ексберкутівців - Маринченко і Тамтура, яких передали до ОРДЛО в межах обміну утримуваних осіб.

Маринченко і Тамтура заявили, що і надалі братимуть участь у судових засіданнях у справі розстрілів на Майдані.

20 жовтня Святошинський райсуд оголосив у міжнародний розшук трьох ексберкутівців, обвинувачених у рамках справи щодо розстрілів на Інститутській у Києві в лютому 2014 року - Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.