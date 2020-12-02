У листопаді ДБР направило до суду понад 260 обвинувальних актів

Співробітники Державного бюро розслідувань протягом листопада затримали 39 осіб, оголосили підозру 280 особам та направили до суду 261 обвинувальний акт.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у звіті про роботу ДБР за листопад 2020 року.

«У листопаді слідчі ДБР затримали 39 осіб. З них: 14 працівників Нацполіції, 7 військовослужбовців, 3 митники, 2 прикордонники, 2 працівники Державної кримінально-виконавчої служби України, 1 прокурора, 1 працівника Державної лісової охорони та 9 інших суб’єктів», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, серед них: начальник одного з відділів Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України, який одержав 100 тисяч гривень від підприємця за сприяння йому в участі у державній закупівлі елементів військової символіки ЗСУ, очікувана вартість якої складала 4 мільйони гривень; заступник начальника одного з секторів ВП ГУ Нацполіції в Одеській області, який вимагав від підприємця кошти за невжиття заходів реагування на порушення в господарській діяльності та непритягнення його до відповідальності.

Крім того, ДБР повідомило про підозру 280 особам. Зокрема, 171 військовослужбовцю, 47 поліціянтам, 10 прикордонникам, 8 працівникам Державної кримінально-виконавчої служби України, 7 працівникам Державної лісової охорони, 5 працівникам міграційної служби, 3 митникам, 3 податківцям, 2 працівникам СБУ, 1 прокурору та 23 іншим суб’єктам.

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Згідно зі звітом, до суду у листопаді було направлено 261 обвинувальний акт: щодо 168 військовослужбовців, 36 поліцейських, 8 працівників Державної лісової охорони, 6 працівників Державної кримінально-виконавчої служби України, 6 прикордонників, 5 податківців, 4 митників, 4 прокурорів, 2 працівників СБУ, 2 суддів та 20 інших суб’єктів.

Як зазначається, за листопад 2020 року сума одержаної неправомірної вигоди склала 2 мільйони 432 тисячі гривень, встановлено збитків державі на суму понад 32 мільйони гривень.