Два мільйони збитків: ДБР завершило розслідування справи щодо протигазів для Нацгвардії
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
“Слідчі ТУ ДБР у м. Львові завершили досудове розслідування відносно колишнього заступника начальника одного з головних військових представництв Міністерства оборони України. Він підозрюється у недбалому ставленні військової службової особи до військової служби, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 КК України)”, - йдеться у повідомленні.
Слідством встановлено, що військовому представництву у квітні 2018 року було доручено визначити рівень договірної ціни на військові протигази для військових частин Національної гвардії України за фактичними витратами підприємства-виробника.
Своєю чергою, заступник начальника, виконуючи обов’язки начальника, у листопаді 2018 року недбало поставився до військової служби під час визначення рівня договірної ціни закупівлі протигазів у межах виконання контрактів державного оборонного замовлення, неналежно перевірив надані підприємством-виробником документи, внаслідок чого ціну на виготовлення протигазів було завищено, а державним інтересам спричинено збитків на загальну суму понад 2 мільйони гривень.
Під час досудового розслідування збитки державі було відшкодовано в повному обсязі.
У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.
Фото: ДБР