Два мільйони збитків: ДБР завершило розслідування справи щодо протигазів для Нацгвардії

Колишнього заступника начальника одного з головних військових представництв Міноборони України підозрюють у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило збитків державі на загальну суму понад 2 мільйони гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

“Слідчі ТУ ДБР у м. Львові завершили досудове розслідування відносно колишнього заступника начальника одного з головних військових представництв Міністерства оборони України. Він підозрюється у недбалому ставленні військової службової особи до військової служби, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що військовому представництву у квітні 2018 року було доручено визначити рівень договірної ціни на військові протигази для військових частин Національної гвардії України за фактичними витратами підприємства-виробника.

Своєю чергою, заступник начальника, виконуючи обов’язки начальника, у листопаді 2018 року недбало поставився до військової служби під час визначення рівня договірної ціни закупівлі протигазів у межах виконання контрактів державного оборонного замовлення, неналежно перевірив надані підприємством-виробником документи, внаслідок чого ціну на виготовлення протигазів було завищено, а державним інтересам спричинено збитків на загальну суму понад 2 мільйони гривень.

Під час досудового розслідування збитки державі було відшкодовано в повному обсязі.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Фото: ДБР