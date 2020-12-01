Трьох бойовиків «ДНР» оголосили в міжнародний розшук - СБУ

Трьох бойовиків «ДНР» оголосили в міжнародний розшук - СБУ

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Укрінформ
Контррозвідка Служби безпеки України викрила трьох учасників незаконних збройних формувань «ДНР», які брали активну участь у бойових діях проти підрозділів антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, троє фігурантів, один з яких є начальником штабу протитанкового дивізіону так званої Гвардійської оперативно-тактичної групи «Кольчуга», у 2014-2015 роках приєдналися до лав терористичних угруповань. Встановлено, що бойовики причетні до обстрілів позицій українських військових підрозділів та правоохоронних органів.

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Через постійне перебування бойовиків на тимчасово непідконтрольній українській владі території слідчі СБУ заочно повідомили їм про підозру у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

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Фігурантів оголошено у міжнародний розшук. Наразі судом вирішується питання щодо здійснення стосовно підозрюваних спеціального досудового розслідування.

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