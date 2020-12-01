Цього дня відбувся Всеукраїнський референдум щодо незалежності
Результатів референдуму чекали не тільки самі українці, а й цілий світ.
Напередодні референдуму велике значення мала небайдужа позиція української інтелігенції, зокрема, пристрасне слово Ліни Костенко, з яким вона звернулася до громадськості: «Люди! Ось ви в неділю підете до виборчих дільниць, але не думайте, що це ваші кроки. Це вже хода історії!».
1 грудня 1991 року 90,92% виборців дали ствердну відповідь на запитання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?» Не було жодного регіону, жодного населеного пункту, де ідея незалежності України не знайшла б підтримки більшості громадян. Зокрема, в Криму за незалежність проголосували 54,19% громадян, у Севастополі – 57,07%, у Донецькій, Луганській, Одеській та Харківській областях волю до власної держави виявили понад 80% громадян. В Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій областях «за» проголосували більш як 95% громадян.
Утретє за 350 років нашої героїчної та трагічної історії – від Визвольної війни середини XVII століття – Україна здобула самостійність. Саме Всеукраїнський референдум наділив ухвалений Верховною Радою Акт проголошення незалежності України тією юридичною силою, яка дозволила ствердити: Радянський Союз як об’єкт міжнародного права перестав існувати, а на політичній карті світу з’явилася нова незалежна держава – Україна.
Вже наступного дня, 2 грудня 1991-го незалежність України визнали Польща і Канада, 4 грудня – Литва і Латвія. Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року пройшов в один день з першими виборами президента України, ним став Леонід Кравчук.
Президент України Володимир Зеленський нагадав про 29-у річницю референдуму.
«Хоч це й не передбачено правилами правопису, але я гадаю, що слово «Незалежність» варто писати з великої літери. На знак безмежної поваги до всіх, хто століттями за неї боровся, та як символ того, як багато вона для нас означає», - написав він у Фейсбуці.
За словами Президента, згодом ми розуміємо, що здобуття Незалежності не означає остаточного завершення боротьби.
«Її потрібно захищати зі зброєю в руках, ціною власного життя. Ми робимо це сьомий рік поспіль. Робимо все для настання миру та повернення своїх територій», - наголосив він.