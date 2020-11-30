Суд у Польщі арештував українця за спробу вбити двох співвітчизників

Районний суд у Жешуві (південний схід Польщі) арештував на три місяці 19-річного громадянина України, який у п’ятницю вночі намагався вбити (ймовірно ножем) двох інших громадян України.

Про це розповіла речниця районного суду в Жешуві Аліція Куронь, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Арештованому 19-річному українцю інкримінують спробу подвійного вбивства. Суд вирішив застосувати щодо підозрюваного запобіжний засіб у вигляді арешту до 26 лютого наступного року у зв’язку з побоюванням втечі.

Після скоєння злочину у п’ятницю юнак втік, але після оголошення його в розшук наступного дня здався органам правопорядку. Українець визнав свою провину і дав свідчення у прокуратурі.

Українцеві загрожує від восьми до 25-ти років ув’язнення або довічне ув’язнення.

Двоє постраждалих громадян України віком 19 та 21 років перебувають у лікарні, стан одного з них є важким.

Як повідомляв Укрінформ, надзвичайна подія сталася у п’ятницю близько 4-ї ночі за київським часом у квартирі, яку винаймали студенти. Поліція виявила одного з поранених студентів у квартирі, а другого – біля будинку.