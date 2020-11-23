Замовне вбивство бізнесмена: у Дніпрі затримали постачальника зброї, який ховався 13 років

Миколаївські поліцейські та КОРД у Дніпрі затримали фігуранта замовного вбивства первомайського бізнесмена – зловмисник переховувався 13 років.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«Миколаївські поліцейські та КОРД у Дніпрі затримали фігуранта замовного вбивства первомайського бізнесмена, який переховувався 13 років. З 2007 року злочинець ховався від органів слідства та суду під чужим прізвищем, використовуючи документи іншої людини. Одразу після вбивства перетнув кордон з РФ, а, повернувшись у 2013 році, відправився воювати на схід у складі української військово-політичної громадської організації», - йдеться у повідомленні.

20 листопада миколаївські правоохоронці та спецпризначенці у Дніпрі затримали чоловіка, який знову збирався їхати до зони проведення Операції об’єднаних сил. Відомо, що замовник та виконавець вбивства були затримані ще у грудні 2007 року. Обом суд виніс вирок - 15 років ув’язнення із конфіскацією усього майна. А цьому, третьому фігуранту, тоді вдалось зникнути. З того часу оперативники не припиняли роботу зі встановлення місцезнаходження злочинця.

Слідчі дії у Дніпрі проводили слідчі Слідчого управління, оперативники Управління карного розшуку під процесуальним керівництвом обласної прокуратури за силової підтримки КОРДу. В ході санкціонованого обшуку поліцейські знайшли оригінальний паспорт фігуранта та підроблені документи. Затриманому інкримінується одразу декілька кримінальних правопорушень – це замах на вбивство, вчинений за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів та способом, небезпечним для життя багатьох людей, а також вбивство, вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 2 п.п. 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ, п.п. 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115 ККУ та ч. 1 ст. 263 ККУ). Санкції статей передбачають покарання аж до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі 49-річний зловмисник доправлений на Миколаївщину, та за рішенням суду перебуватиме під вартою у СІЗО.

7 листопада 2007 року у Первомайську 42-річного директора гранітно-щебеневого кар'єру, громадянина Молдови, на смерть розстріляли з пістолета-кулемета. На місці події слідчо-оперативна група виявила зброю з саморобним глушником та гільзи. Декількома днями раніше на автостоянці, де підприємець зазвичай ставив особистий Range Rover, був виявлений пакет із саморобним радіокерованим вибуховим пристроєм, який не спрацював.

8 грудня було затримано учасників групи, яка організувала замовне вбивство. Безпосереднім виконавцем виявився 26-річний житель міста Орджонікідзе, замовником виступив 47-річний мешканець міста Вільногірськ тієї ж Дніпропетровської області. Він з жертвою мав спірні питання у спільному бізнесі, тому з метою ліквідації конкурента замовив його вбивство.

За роботу кілер мав отримати 5 тисяч доларів. Особу посередника, постачальника зброї та вибухівки, встановили одразу. Попри конспірування фігуранта, миколаївські оперативники встановили його нове прізвище, де він ховається та затримали, навіть незважаючи на те, що минуло 13 років.

Фото: mk.npu.gov.ua